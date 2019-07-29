ИА «Ореанда-Новости». В Сибири остаётся неизменной ситуация с лесными массивами. Возгорания не угасают, гибнут животные. Пожар охватил огромную территорию тайги. Привлечь внимание властей пытаются не только жители Сибири и Дальнего Востока, но и всей России. Петиция «Требуем ввести чрезвычайный режим на всей территории Сибири от лесных пожаров!», в понедельник, 29 июля, подписали более 282 тысяч человек.

Её будут направлять правительству, Минздраву, Министерству лесного и сельского хозяйства и МЧС России

«Это ужасно, что в соседних районах люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представьте себе, что же тогда происходит в местах очага пожаров, как погибают животные и страдают наши леса! В результате горения лесов снижается уровень подземных вод. Это может привести к нехватки пресной воды. Жителям тяжело дышать, уничтожается урожай, исчезают редкие виды фауны и флоры», - говорится в петиции.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в этих регионах распространился на населенные пункты Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтая, Хакасии.