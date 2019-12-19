Информация была получена от пресс-службы местной Администрации.На адреса детских садиков выехали бригады скорой помощи, МЧС и кинологи. Всех детей вывели на улицу. Некоторых дошкольников забрали родители, других расформировали в муниципальные учреждения и школы, так как в Хабаровском крае стоят сильные морозы.Стоит отметить, что на протяжении недели в школы и детские садики Хабаровского края приходят сообщения о минировании. Ни одно из них не подтвердилось.