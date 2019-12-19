19.12.2019, 16:48
35 детских садов Хабаровска получили сообщение о минировании
ИА «Ореанда-Новости». 35 детских садов в Хабаровске получили сообщение о минировании. Ещё 9 учреждений дошкольного образования в Комсомольске-на-Амуре. Информация была получена от пресс-службы местной Администрации.
На адреса детских садиков выехали бригады скорой помощи, МЧС и кинологи. Всех детей вывели на улицу. Некоторых дошкольников забрали родители, других расформировали в муниципальные учреждения и школы, так как в Хабаровском крае стоят сильные морозы.
Все детские сады были проверены, сообщения о минировании не подтвердились. Стоит отметить, что на протяжении недели в школы и детские садики Хабаровского края приходят сообщения о минировании. Ни одно из них не подтвердилось.
На адреса детских садиков выехали бригады скорой помощи, МЧС и кинологи. Всех детей вывели на улицу. Некоторых дошкольников забрали родители, других расформировали в муниципальные учреждения и школы, так как в Хабаровском крае стоят сильные морозы.
Все детские сады были проверены, сообщения о минировании не подтвердились. Стоит отметить, что на протяжении недели в школы и детские садики Хабаровского края приходят сообщения о минировании. Ни одно из них не подтвердилось.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии