ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Якутии 38 школ из разных муниципальных образований и городских округов получили новые автобусы для безопасной перевозки детей. По распоряжению Правительства России приобретено 1549 школьных автобусов для 77 субъектов федерации.



Торжественная церемония передачи 24 ГАЗелей на 10-12 мест, и 14 ПАЗов на 22-24 места 38 общеобразовательным учреждениям республики состоялась в воскресенье в столице Якутии. Автобусы специально предназначены для организованной перевозки детей. Предусмотрены специальная расстановка сидений, места для двух сопровождающих, навигационная система ГЛОНАСС, а также специальная выдвижная ступенька для учеников младших классов.



«Повышение территориальной доступности образования, улучшение материально-технического обеспечения школ является одним из приоритетов государственной политики в Якутии», - отметила первый заместитель министра образования и науки Феодосия Габышева. Она также напомнила о том, что руководство республики не раз обращалось в Правительство России с предложением возобновить программу обновления автобусного парка образовательных учреждений.



Добавим также, что Центром ресурсного обеспечения развития образования республики проводится работа по сбору заявок от школ республики. Так, в прошлом году новые автобусы получили 46 школ.



Напомним, что программа обновления устаревших школьных автобусов стартовала в 2016 году по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, данного по итогам форума «Образование и наука – будущее России». Совместные мероприятия Минобрнауки, Минфина и Минпромторгаорганизованы за счет средств федерального бюджета и рассчитаны на несколько лет.