Уникальность спортивных состязаний заключалась в том, что это была первая за всю историю существования Олимпиада, которая прошла на территории Восточной Европы. Градус особенности добавил и тот факт, что впервые государство, принадлежащее социалистическому лагерю, принимало у себя мировых спортсменов.

Многие свидетели отметили высокий уровень проведения Олимпиады. Именно к началу Игр в столице были построены знаменитые спортивные объекты, имеющие популярность до настоящего времени. К ним относятся: спортивный комплекс «Олимпийский», расположенный на проспекте Мира, Битцевская конноспортивная база, универсальный спортивный зал в Измайлово, трек для велосипедистов в Крылатском, спортивный зал «Дружба» в Лужниках, футбольно-легкоатлетический манеж в ЦСКА, а также Олимпийская деревня.

Ставший уже легендарным символ Олимпиады – 1980 медвежонок по имени Миша до сих пор является популярным изображением. В конце 1970-х годов группа художников начала свою работу над заданием – «рисовать медведей». В результате был выбран эскиз художника Виктора Чижикова. На закрытии Олимпиады символ Игр возвысился в небо на воздушных шарах. Многие свидетели этого события не смогли сдержать слёз.

Участниками летних Олимпийских игр стало свыше пяти тысяч спортсменов из 80 стран. Было разыграно 203 комплекта спортивных наград, всего была представлена 21 спортивная дисциплина. 36 мировых и 74 олимпийских рекорда было установлено в ходе проведения Олимпиады в Москве. Тройка победителей распределилась следующим образом: третье место заняла сборная Болгарии, второе – сборная Германской Демократической Республики, первое – хозяева Олимпиады, сборная Советского Союза.