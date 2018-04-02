ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3–4 апреля Владимир Путин по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Анкару.

Состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии.

Лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».

В ходе Второй трёхсторонней встречи глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Владимир Путин обсудит с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выполнение договорённостей, достигнутых по итогам Первого трёхстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года. Запланирован обмен мнениями о возможных дополнительных мерах в целях укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования.

Состоится также беседа Владимира Путина с Хасаном Рухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.