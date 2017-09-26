ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях на создание новых школьных мест в Северо-Кавказском федеральном округе.

"В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года Минобрнауки России из резервного фонда Правительства выделяются средства в размере 3,7 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях на территории Северо-Кавказского федерального округа. Предусматривается ввод в эксплуатацию 13 зданий общеобразовательных организаций в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Чеченской Республике и Ставропольском крае»" – говорится в документе.

Проект разработан Минобрнауки РФ по итогам совещания о строительстве новых школ в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно подписанному распоряжению Правительства РФ, из Резервного фонда выделяются ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов пяти субъектам РФ СКФО на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Деньги предназначены для введения в эксплуатацию 13 зданий общей мощностью 4808 мест.

Распределение этих средств одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщается на портале Правительства РФ.