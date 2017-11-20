ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство предлагает направить средства из резервного фонда для осуществления в 2017 году дополнительной закупки автомобилей скорой медицинской помощи для нужд получателей в регионах, определённых Минздравом России и Федеральным медико-биологическим агентством. Указанные средства позволят дополнительно закупить 262 автомобиля "скорой " и направить их получателям в 59 субъектов РФ, в первую очередь, для удовлетворения потребностей моногородов в данном виде техники, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в сентябре было принято решение о закупке 1150 машин на сумму 3 млрд рублей для 75 регионов. Он отметил, что дополнительно на эти цели выделяется 680 млн рублей для моногородов.

"С учётом выделенных сегодня средств, в 2017 году на покупку автомобилей скорой помощи направлено 3,68 млрд рублей, что позволяет приобрести 1412 машин с медоборудованием", – сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.