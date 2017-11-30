3 декабря на российских железных дорогах пройдет "День пассажира"
30.11.2017, 19:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 декабря АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") проведёт "День пассажира", приуроченный к годовщине образования компании. На главных железнодорожных вокзалах страны и в поездах дальнего следования пассажиров ждут поздравления, сувениры, а также скидки на билеты.
На вокзалах, по традиции, состоятся встречи руководителей пассажирского комплекса компании и представителей городских администраций с пассажирами и местными жителями. В ходе общения граждане смогут задать интересующие их вопросы о новинках в сфере пассажирских перевозок, внедрении новых сервисов и услуг.
Во всех поездах АО "ФПК", которые будут находиться в пути 3 декабря, пассажиров бесплатно угостят горячим сладким чаем и подарят фирменные календари.
Пассажиры также смогут совершить выгодные поездки в предновогодний период. При покупке билетов в период с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки купе пассажирам предоставляется скидка 50%. Стоимость проезда для детей – ещё ниже с учётом предоставляемых льгот.
На вокзалах, по традиции, состоятся встречи руководителей пассажирского комплекса компании и представителей городских администраций с пассажирами и местными жителями. В ходе общения граждане смогут задать интересующие их вопросы о новинках в сфере пассажирских перевозок, внедрении новых сервисов и услуг.
Во всех поездах АО "ФПК", которые будут находиться в пути 3 декабря, пассажиров бесплатно угостят горячим сладким чаем и подарят фирменные календари.
Пассажиры также смогут совершить выгодные поездки в предновогодний период. При покупке билетов в период с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки купе пассажирам предоставляется скидка 50%. Стоимость проезда для детей – ещё ниже с учётом предоставляемых льгот.
Источник: РЖД