Давыдов заявил о начале работ в сфере аддитивных технологий. Он говорит, что речь в данном случае идёт о создании 3D-принтера, который планируется использовать в космосе. В планах фонда, заявил Давыдов, провести испытания принтера на МКС.По его словам, в будущем планируется использовать эти устройства для того, чтобы создавать вне Земли элементы космической техники.В 2014 году на МКС компания из США Made in Space провела испытания своего 3D-принтера.