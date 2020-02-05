ИА «Ореанда-Новости». В Роскосмосе и Фонде перспективных исследований начали разрабатывать космический 3D-принтера. Испытания этого устройства хотят провести на МКС. Об этом рассказал РИА Новости Виталий Давыдов, работающий на должности генерального директора фонда. 

Давыдов заявил о начале работ в сфере аддитивных технологий. Он говорит, что речь в данном случае идёт о создании 3D-принтера, который планируется использовать в космосе. В планах фонда, заявил Давыдов, провести испытания принтера на МКС.

По его словам, в будущем планируется использовать эти устройства для того, чтобы создавать вне Земли элементы космической техники. 

В отдаленной перспективе, заявляет специалист, изучается возможность применять принтер для производства конструкций на других планетах Солнечной системы и на Луне.  

В 2014 году на МКС компания из США Made in Space провела испытания своего 3D-принтера.