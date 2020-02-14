Данный вывод следует из проведённого опроса специалистами сервиса Superjob.В опросе приняли участие жители 340 населённых пунктов. 41% мужчин недовольны более поздним выходом на пенсию. Стоит отметить, что в основном за дискриминацию проголосовали холостые мужчины. В отношении мнения женщин ситуация противоположная. За дискриминацию голосовали в большинстве замужние женщины.