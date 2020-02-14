14.02.2020, 16:43
41% мужчин считают поздний выход на пенсию ущемлением своих прав
ИА «Ореанда-Новости». 41% мужчин считают поздний выход на пенсию ущемлением своих прав. Данный вывод следует из проведённого опроса специалистами сервиса Superjob.
Всего было опрошено 1,6 тысяч россиян, включая женщин, возраст которых старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 340 населённых пунктов. 41% мужчин недовольны более поздним выходом на пенсию. Стоит отметить, что в основном за дискриминацию проголосовали холостые мужчины. В отношении мнения женщин ситуация противоположная. За дискриминацию голосовали в большинстве замужние женщины.
Если рассматривать общую картину, то за дискриминацию в отношении разных сроков выхода на пенсию у мужчин и женщин проголосовали 34% опрошенных россиян.
Всего было опрошено 1,6 тысяч россиян, включая женщин, возраст которых старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 340 населённых пунктов. 41% мужчин недовольны более поздним выходом на пенсию. Стоит отметить, что в основном за дискриминацию проголосовали холостые мужчины. В отношении мнения женщин ситуация противоположная. За дискриминацию голосовали в большинстве замужние женщины.
Если рассматривать общую картину, то за дискриминацию в отношении разных сроков выхода на пенсию у мужчин и женщин проголосовали 34% опрошенных россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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