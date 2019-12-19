19.12.2019, 17:31
5-летняя россиянка вошла в ТОП-3 высокооплачиваемых блогеров
ИА «Ореанда-Новости». 5-летняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в ТОП-3 высокооплачиваемых блогеров по данным журнал Forbes. Youtube-канал Like Nastya принёс дошкольнице за 2019 год около 18 миллионов долларов.
Forbes составил ежегодный рейтинг блогеров Youtube не смотря на возраст. Первое место занял восьмилетний американец Райан Каджи, который распаковывает игрушки. На втором месте расположился канал Dude Perfect, на котором пятеро мужчин показывают спортивные трюки, выполненные лично. В третье место заняла Анастасия с её отцом, которые придумывают различные ситуации: поход в лес, праздничные мероприятия и различные игры.
На канал Насти подписано более 107 миллионов пользователей, сам канал был создан в 2016 году.
Forbes составил ежегодный рейтинг блогеров Youtube не смотря на возраст. Первое место занял восьмилетний американец Райан Каджи, который распаковывает игрушки. На втором месте расположился канал Dude Perfect, на котором пятеро мужчин показывают спортивные трюки, выполненные лично. В третье место заняла Анастасия с её отцом, которые придумывают различные ситуации: поход в лес, праздничные мероприятия и различные игры.
На канал Насти подписано более 107 миллионов пользователей, сам канал был создан в 2016 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии