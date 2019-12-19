Forbes составил ежегодный рейтинг блогеров Youtube не смотря на возраст. Первое место занял восьмилетний американец Райан Каджи, который распаковывает игрушки. На втором месте расположился канал Dude Perfect, на котором пятеро мужчин показывают спортивные трюки, выполненные лично. В третье место заняла Анастасия с её отцом, которые придумывают различные ситуации: поход в лес, праздничные мероприятия и различные игры.