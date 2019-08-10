Примечательно, что Бузова стала единственной артисткой, которая согласилась приехать в этот город и исполнить главную песню Пермского региона.

Стоит уточнить, что у гимна Перми в настоящий момент нет ни текстового, ни музыкального содержания. По информации, предоставленной директором Ольги Бузовой Арамом Арчером, пермская администрация выдвинула такое предложение, от которого популярная певица была не в силах отказаться. Пермские власти заплатили артистке пять миллионов рублей. Такие расценки были связаны с тем, что это предложение довольно необычное в творческой карьере артистки, заявил Арам Арчер.

Текст и музыку гимна пермяки смогут услышать только в будущем году. В конце лета, 31 августа, местные власти объявят соответствующий конкурс. Когда точно будут подведены результаты конкурса, пока неизвестно, но к 12 июня 2020 года гимн должен быть уже готов. В этот день пермяки отмечают День города. Кстати, победитель конкурса будет отмечен денежным вознаграждением – будущую композицию Ольги Бузовой оценили в триста тысяч рублей.

В Перми отметили, что далеко не все российские артисты откликнулись на предложение городской администрации. Даже высокий гонорар не привлёк представителей шоу-бизнеса к исполнению гимна. Егор Крид ответил отказом, Сергей Шнуров отметил странность предложения, а Smash согласился бы только в случае появления текста и музыки будущего гимна. С условиями конкурса была согласна только Ольга Бузова, заявили в администрации.