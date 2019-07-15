Стоит отметить, что в мае текущего года сам музыкальный коллектив также отметил своеобразный юбилей – 25 лет со дня основания группы.

Александр Васильев родился в 1969 году в городе Ленинграде. Первые пять лет своего детства Александр провёл в Сьерра-Лионе. Его отец работал в местном порту инженером, а мать была преподавателем русского языка и литературы в школе при советском посольстве. В конце 1970-х годов семья Васильевых окончательно перебирается в город Ленинград. Толчком к понимаю того, что Александр выберет музыкальную стезю, стал подарок сестры. Она подарила ему пластинку с записанными песнями «Машины времени» и «Воскресение». В 12 лет, после посещения концерта группы «Машина времени», Васильев бесповоротно решает заниматься музыкой. В 1986 году Васильев поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения, где создаёт группу под названием «Митра». После прохождения службы в армии Васильев поступает на экономический факультет Театрального института, работает здесь в театре «Буфф». Первый альбом группы «Сплин» вышел в 1994 году.

Последующие четверть века группа регулярно радовала своих поклонников новыми композициями. Некоторые из них, например, «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Остаёмся зимовать», «Романс», «Сердце» стали настоящей классикой российской рок-сцены. В 2004 году Александр Васильев выпускает сольный альбом под названием «Черновики».

Что касается личной жизни, то Васильев был женат дважды. От первого брака у музыканта есть сын Леонид, рождённый в 2006 году. От второго брака появился ещё один мальчик Роман, в декабре прошлого года родилась дочь, которую назвали Нина.