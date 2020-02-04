04.02.2020, 10:56
50-процентная скидка будет применяться к 60% штрафов по КоАП РФ
ИА «Ореанда-Новости». 50-процентная скидка по оплате административных штрафов будет применяться к большей части правонарушений по КоАП РФ, сообщает издательство «ТАСС».
Исключения составят только грубые административные правонарушения и отдельные нарушения в области дорожного движения. Таким образом, около 1000 штрафов из 1666 можно будет оплатить с 50-процентной скидкой. В настоящее время только 130 правонарушений входят в список «льготной оплаты» в течение 2 недель после выписки протокола.
Таким образом специалисты Министерства юстиции «оправдывают» резкое завышение штрафов в новой редакции КоАП РФ.
Исключения составят только грубые административные правонарушения и отдельные нарушения в области дорожного движения. Таким образом, около 1000 штрафов из 1666 можно будет оплатить с 50-процентной скидкой. В настоящее время только 130 правонарушений входят в список «льготной оплаты» в течение 2 недель после выписки протокола.
Таким образом специалисты Министерства юстиции «оправдывают» резкое завышение штрафов в новой редакции КоАП РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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