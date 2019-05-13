13.05.2019, 23:58
5000 предпринимателей соберутся на площадках форума #МыЕсть
ИА "Ореанда-Новости" Организаторы первого предпринимательского форума под открытым небом #МыЕсть, проведение которого запланировано на 22-23 мая, ожидают 5000 гостей. Мероприятие пройдёт в формате open air. Участие в нём бесплатное.
Новое поколение отечественных предпринимателей ожидают открытые площадки многих известных компаний: российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компания Black Star, основателем и владельцем которого является хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер Тимур Юнусов; 100%-ая дочерняя компания Сбербанка, платформа для предпринимателей «Деловая среда»; холдинг ГК Like, объединяющий 22 бренда; бизнес-школа для начинающих и действующих предпринимателей «Бизнес Молодость»; первое в России бизнес-сообщество Experum; клуб «Абрау Йога».
Молодые предприниматели поделятся своим опытом в деле построения и раскрутки собственного дела, ознакомят с мерами, которые могут поддержать молодого бизнесмена в Москве. На площадках открытого форума #МыЕсть пройдут также мастер-классы молодых предпринимателей, лекции американского частного некоммерческого фонда TED, а на фудкортах можно будет попробовать продукцию предпринимателей-участников. За культурную составляющую программы будет отвечать команда высшей лиги КВН «Сборная Великобритании».
Мероприятие #МыЕсть проходит в рамках Столыпинского форума "Стратегии для России". Новая международная экспертная площадка проходит в Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации во второй раз. Столыпинский форум зарекомендовал себя как крупное событие нового политического цикла.
Новое поколение отечественных предпринимателей ожидают открытые площадки многих известных компаний: российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компания Black Star, основателем и владельцем которого является хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер Тимур Юнусов; 100%-ая дочерняя компания Сбербанка, платформа для предпринимателей «Деловая среда»; холдинг ГК Like, объединяющий 22 бренда; бизнес-школа для начинающих и действующих предпринимателей «Бизнес Молодость»; первое в России бизнес-сообщество Experum; клуб «Абрау Йога».
Молодые предприниматели поделятся своим опытом в деле построения и раскрутки собственного дела, ознакомят с мерами, которые могут поддержать молодого бизнесмена в Москве. На площадках открытого форума #МыЕсть пройдут также мастер-классы молодых предпринимателей, лекции американского частного некоммерческого фонда TED, а на фудкортах можно будет попробовать продукцию предпринимателей-участников. За культурную составляющую программы будет отвечать команда высшей лиги КВН «Сборная Великобритании».
Мероприятие #МыЕсть проходит в рамках Столыпинского форума "Стратегии для России". Новая международная экспертная площадка проходит в Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации во второй раз. Столыпинский форум зарекомендовал себя как крупное событие нового политического цикла.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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