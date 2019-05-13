Мероприятие пройдёт в формате open air. Участие в нём бесплатное.российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компания Black Star, основателем и владельцем которого является хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер Тимур Юнусов; 100%-ая дочерняя компания Сбербанка, платформа для предпринимателей «Деловая среда»; холдинг ГК Like, объединяющий 22 бренда; бизнес-школа для начинающих и действующих предпринимателей «Бизнес Молодость»; первое в России бизнес-сообщество Experum; клуб «Абрау Йога».Молодые предприниматели поделятся своим опытом в деле построения и раскрутки собственного дела, ознакомят с мерами, которые могут поддержать молодого бизнесмена в Москве. На площадках открытого форума #МыЕсть пройдут также мастер-классы молодых предпринимателей, лекции американского частного некоммерческого фонда TED, а на фудкортах можно будет попробовать продукцию предпринимателей-участников. За культурную составляющую программы будет отвечать команда высшей лиги КВН «Сборная Великобритании».Новая международная экспертная площадка проходит в Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации во второй раз. Столыпинский форум зарекомендовал себя как крупное событие нового политического цикла.