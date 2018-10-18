ИА «Ореанда-Новости». Почти 60 учебных заведений Керчи, где накануне случился взрыв и стрельба в политехническом колледже, взял под охрану ОМОН «до особо распоряжения». Об этом сообщили в Росгвардии.

Со слов Валерия Грибакина, представителя Росгвардии, принято решение взять под дополнительную охрану учебные учреждения в Керчи и городскую клиническую больницу, где находятся пострадавшие. В связи с этим с семи часов утра 18 октября бойцы ОМОН города Керчи и ОМОН «Беркут» обеспечивают безопасность граждан.

Всего на контроле силовиков 58 учреждений, включая детские сады, лицеи, школы, колледжи и ПТУ. Также для обеспечения безопасности и спокойствия выставлены посты подразделений Росгвардии, сообщил Грибакин.

Бойцы ОМОН будут охранять заведения с семи утра и до окончания там всех занятий, осуществлять эти функции они будут «до особого распоряжения».

Напомним, в среду около полудня учащийся четвёртого курса политехнического колледжа в Керчи вначале устроил стрельбу по сотрудникам учреждения и учащимся. А после взорвал самодельную бомбу, начинённую металлическими предметами.

Погибло, по последним данным, 21 человек, из них 16 студентов (включая стрелка-подрывника) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Сам Владислав Росляков застрелился в библиотеке.

Изначально следователями было возбуждено уголовное по статье «теракт», а позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Рослякову, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Следственном комитете добавили, что обыскали съемную квартиру, где жил студент с матерью, изъяли предметы, значимые для расследования. Также в рамках уголовного дела были допрошены директор колледжа, преподаватели и очевидцы. Следователи восстанавливают полную картину преступления, выясняют мотивы. Пока о предполагаемых мотивах ничего не сообщается.

Пользователи Сети, в свою очередь, обсуждают версию, что Росляков был последователем «колумбайнеров», которые устроили массовый расстрел учеников школы «Колумбайн» и взрыв там.