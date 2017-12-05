ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После того как финальная жеребьева чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ распределила все 32 команды по группам, 5 декабря в 12.00 по московскому времени возобновились продажи билетов на главной турнир FIFA.

Болельщики со всего мира вновь смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA. Второй этап продаж будет разделён на два периода.



Период продаж путём случайной жеребьёвки (5 декабря 2017 – 31 января 2018)

В рамках данного периода болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подаётся заявка: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьёвки.

Период продаж в порядке живой очереди (13 марта 2018 – 3 апреля 2018)

В течение этого времени билеты, не распределённые на предыдущем этапе, будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA. Успешные заявки будут подтверждаться моментально при условии наличия билетов.

"Билеты болельщика" и "билеты болельщика на возможные матчи определённой команды"

Помимо билетов на определённые матчи (в том числе билетов 4 категории, которая зарезервирована только для резидентов РФ) и других билетных продуктов, также можно подать заявку на "билеты болельщика" и "билеты болельщика на возможные матчи определённой команды".

Каждой из 32 команд-участниц чемпионата мира FIFA 2018 выделено определённое количество "билетов болельщика" и "билетов болельщика на возможные матчи команды". Болельщики определенной сборной в рамках второго этапа продаж смогут подать заявки на покупку таких билетов. "Билеты болельщика" — это билеты на каждый из трёх групповых матчей определённой команды. "Билеты болельщика на возможные матчи определённой команды" — это билеты на каждый из четырёх матчей раунда плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая команда, при условии, если она пройдет в следующую стадию турнира.

Билеты для особой категории лиц

FIFA также выделяет определенное количество билетов для особой категории лиц, исходя из количества мест, доступных на трибунах 12 стадионов для лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом.

Способы оплаты

Оплатить билеты онлайн можно платёжными картами Visa. Компания Visa является официальным партнером FIFA в категории платёжных услуг.

Билеты, приобретённые в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).

Все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 12 марта 2018 года.

Уже распределено 742 760 билетов

По итогам первого этапа продаж, который был также разделён на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, но и интерес со стороны зарубежных болельщиков также неуклонно растёт: 47 процентов билетов в рамках первого этапа продаж было распределено иностранным болельщикам. Болельщики из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии лидируют в этом отношении.

Паспорт болельщика

По инициативе российских властей, для посещения всех матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Рекомендуем подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путём случайной жеребьёвки.