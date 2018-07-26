



Поддельный алкоголь доставлялся в магазины Иркутска, Братска, Усольского и Черемховского районов.



ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудникам правоохранительных органов Иркутской области удалось задержать банду современных бутлегеров. Группа людей торговала фальсификационной алкогольной продукцией по всему Иркутскому региону.

В результате действий следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области у преступников было обнаружено больше 6 тонн поддельной алкогольной продукции и порядка 2 миллионов рублей в различной валюте. Сотрудники органов правопорядка провели 14 обысков на объектах, принадлежащих преступной группе.



Основная масса алкогольного фальсификата хранилась на нелегальной базе злоумышленников, находящейся в Ангарске в садоводстве «Протока». Арест был наложен на седельный тягач и автомобили, которые использовались в преступной деятельности.





Вели незаконное предприятие четверо мужчин из Иркутска. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.



На участников преступной группы будет заведено уголовное дело до двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».



За содеянное мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.





Напомним, что в Иркутской области и ранее задерживали производителей и поставщиков фальсифицированного алкоголя. В конце 2017 года около 70 тонн поддельных спиртосодержащих напитков были изъяты полицейскими. Тогда были закрыты нелегальные склады алкогольной продукции в Иркутске, Братске, Шелехове, Саянске, Железногорске-Илимском, Черемхове. В изготовлении и продаже контрафакта подозревали 13 человек, 6 из них были задержаны.





В мае этого года полицейские задержали 7 человек, которые организовали две технологические линии разлива спиртосодержащей жидкости. Преступники также занимались её транспортировкой и реализацией.





6 дней назад крупную подпольную сеть по продаже нелегального и опасного алкоголя накрыли сотрудники органов правопорядка в соседней Бурятии. В спиртосодержащих жидкостях было обнаружено опасное вещество толуол, вызывающий у человека необратимые нарушения нервной системы и поражение кровеносных сосудов.