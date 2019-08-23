ИА «Ореанда-Новости» Интернет-портал «Здоровье Mail.ru» провёл опрос граждан об отношении к самолечению и нетрадиционной медицине.

Было выяснено, что около 60 % респондентов предпочитают в случае болезни не обращаться к врачам, а самостоятельно подбирают для себя лекарственные средства. Почти треть опрошенных сообщили, что они хотя бы раз обращалась к знахарям и целителям. В лечебные учреждения в случае недомогания обращаются лишь 28 % россиян.

При этом почти три четверти опрошенных указали, что они прибегают к помощи медиков только при странных для них симптомах или тяжёлом состоянии. В то же время 9 % параллельно с к прописанными врачами курсами лечения применяют народные средства.

Каждый двадцатый респондент сообщил, что использует для лечения исключительно гомеопатические средства, биологически активные добавки и народные рецепты.