ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег) в шести субъектах Центрального ФО (Смоленская, Московская, Калужская, Владимирская, Брянская и Тульская области) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети», филиалы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго», «Владимирэнерго» и «Тулэнерго»; филиалы ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» и «Брянскэнерго»; ТСО – АО «МОСОБЛЭНЕРГО»).



Продолжаются аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов.



По состоянию на 14-00 4 февраля без электроснабжения остаются около 61 000 человек.



Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется штабами по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих субъектов Российской Федерации и оперативными штабами электросетевых компаний.



Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России до полного завершения аварийно-восстановительных работ.