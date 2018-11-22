ИА «Ореанда-Новости». 61 процент россиян думают, что в проблемах России виноват президент Владимир Путин. Число рекордное – это максимум за всё время исследований, следует из данных «Левада-центра», которые проводили социологический опрос. Результаты опубликованы на сайте организации.

Больше половины россиян (61 процент) считают, что за ситуацию в стране в полной мере ответственен президент. Ещё 22 процента убеждены, что Путин ответственен лишь наполовину.

Подобный опрос проводился год назад – в октябре 2017-го. Тогда ответственным так или иначе за проблемы в стране Путина считали 76 процентов опрошенных. Из них 55 процентов возлагали на главу государства полную ответственность за происходящее в России (на 6 процентов меньше, чем сейчас), а 21 процент считал его ответственным частично (на 1 процент меньше).

При этом об ответственности «нерадивых и коррумпированных чиновников» за проблемы России сегодня заявили 10 процентов опрошенных – эти люди считают, что Владимир Путин «всё делал правильно». Вину на объективные обстоятельства (например, ситуацию в стране 1990-х годах или мировой кризис) тем временем возложили 6 процентов граждан России.

Два процента россиян на вопрос об ответственности президента за проблемы страны ответить затруднились.



Также социологи выяснили, сколько бы сейчас процентов граждан проголосовали за Владимира Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье. За нынешнего главу государства проголосовали бы 56 процентов опрошенных. Годом ранее «за» Владимира Путина проголосовать согласны были 66 процентов опрошенных.

Ранее социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что большинство россиян чувствуют себя счастливыми.

Результаты следующие: 84 процента респондентов ответили, что они счастливы. При этом люди с хорошим, по их оценкам, материальным положением более оптимистичны в сравнении с людьми, жалующимися на свои финансовые проблемы. 33 процента россиян ответили, что счастливыми их делает семья. Для других залогом счастья являются дети и хорошая работа – по 15 процентов. А первое место в списке причин, заставляющих чувствовать россиян несчастными, занимают материальные трудности (12 процентов).