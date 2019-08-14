ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос граждан об отношении к религии.

Было установлено, что 63 % респондентов считают себя православными. Среди них абсолютное большинство – 86 % – прошли обряд крещения. Две трети из них были приобщены к этому таинству по инициативе родителей или других родственников. При этом более трети опрошенных заявили, что решение о крещении следует принимать во взрослом возрасте. Среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет доля придерживающихся этой точки зрения составляет 59 %.

Каждый двадцатый житель России исповедует мусульманскую веру. По 1 % опрошенных заявили о принадлежности к католикам и протестантам. 6 % российских граждан считают себя верующими, но не принадлежат ни к одной из конфессий.

15 % респондентов заявили, что не верят в Бога. Среди 18–24-летних атеистов обнаружено гораздо больше – 37 %.