ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос граждан об их отношении к государственным символам России.

63 % респондентов заявили, что испытывают гордость за них. 22 % испытывают симпатию, когда видят герб и флаг либо слышат гимн. 12 % относятся к ним равнодушно, а 1 % – с антипатией.

Что касается российского флага, 87 % опрошенных знают, какие цвета на нём присутствуют, однако лишь половина не ошиблась в отношении порядка их расположения. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет правильно указали последовательность полос 72 %, среди 25–34 летних – 63 %.

Подавляющему большинству граждан (73 %), в основном в возрасте от 18 до 24 лет (82 %), от 25 до 34 лет (76 %) и от 35 до 44 лет (79 %), известно, что на гербе Российской Федерации изображён двуглавый орёл.

Строки из государственного гимна в точности смогли повторить лишь 17 % участвующих в исследовании. Их доля больше среди молодёжи 18–24 лет (42 %) и 25–34 лет (35 %).

Каждый пятый заявил, что это частное дело человека.