70-я гуманитарная колонна МЧС России прибыла на пункты пропуска российско-украинской границы
26.10.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на российско-украинской границе. Все автомобили колонны проходят необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области Украины. Весь груз в полном объёме будет выгружаться на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей.
Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и художественной литературы. Далее он будет распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам, в том числе объектам здравоохранения для нужд и лечения местного населения.
После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области Украины. Весь груз в полном объёме будет выгружаться на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей.
Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и художественной литературы. Далее он будет распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам, в том числе объектам здравоохранения для нужд и лечения местного населения.
Источник: http://www.mchs.gov.ru