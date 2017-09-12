70% россиян высказались за введение в школах основного учебника по каждому предмету
12.09.2017, 12:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к учебникам, из которых черпают знания школьники.
Россияне поддерживают реализацию Единого Стандарта обучения в школах - 84% считают, что он нужен. Это мнение разделяет более 75% опрошенных во всех основных социально-демографических группах.
Инициативу по введению базового учебника по каждому из предметов школьной программы (при сохранении ряда других для более углубленного изучения) поддерживает 70% граждан (против высказываются 25%). Среди селян, респондентов со средним образованием эта доля заметно ниже, чем среди жителей крупных городов и обучавшихся в вузах.
К числу основных дисциплин, где наличие базового учебника считается обязательным, относят прежде всего русский язык (57% от числа тех, кто считает их разработку актуальной) и математику (55%). Высок запрос на разработку единых учебных пособий и по таким дисциплинам, как история (43%), литература (41%). Замыкают рейтинг, по итогам опроса, основы религиозных культур и светской этики и рисование – их назвали лишь по 7% респондентов. Немногим менее трети сторонников введения единых учебников (30%) считают, что они должны быть разработаны по всем предметам.
Данные опроса комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Введение единых учебников по базовым предметным курсам не противоречит принципу персонифицированного обучения. Такой подход не ограничивает возможности использования дополнительных источников информации, однако позволяет обеспечить гарантированное получение основополагающих элементов научного знания (в том числе – мировоззренческого характера) всеми учащимися. Что же касается более глубокого изучения отдельных предметов или тем, то, учитывая специфику медиапотребления современных школьников, актуальным является дальнейшее развитие и внедрение в учебный процесс интерактивных электронных образовательных ресурсов».
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «школьные учебники» в российских СМИ за год: зафиксировано более 21 тыс. сообщений. «Пик» упоминаемости приходится на август 2017 года (4,1 тыс. сообщений). СМИ сообщали, что Министерство образования создает единые базовую и углубленную линейки, сократив количество пособий до трех в каждой. Также глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что шесть регионов не смогли на 100% обеспечить школы учебниками: Кировская область (обеспечена на 98%), Амурская (98%), Челябинская (82%), Удмуртия (96%) Бурятия (92%) Дагестан (42%). Помимо этого сообщалось, что Ольга Васильева провела Всероссийское родительское собрание, на котором речь в том числе шла о школьных учебниках.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 сентября 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.
Россияне поддерживают реализацию Единого Стандарта обучения в школах - 84% считают, что он нужен. Это мнение разделяет более 75% опрошенных во всех основных социально-демографических группах.
Инициативу по введению базового учебника по каждому из предметов школьной программы (при сохранении ряда других для более углубленного изучения) поддерживает 70% граждан (против высказываются 25%). Среди селян, респондентов со средним образованием эта доля заметно ниже, чем среди жителей крупных городов и обучавшихся в вузах.
К числу основных дисциплин, где наличие базового учебника считается обязательным, относят прежде всего русский язык (57% от числа тех, кто считает их разработку актуальной) и математику (55%). Высок запрос на разработку единых учебных пособий и по таким дисциплинам, как история (43%), литература (41%). Замыкают рейтинг, по итогам опроса, основы религиозных культур и светской этики и рисование – их назвали лишь по 7% респондентов. Немногим менее трети сторонников введения единых учебников (30%) считают, что они должны быть разработаны по всем предметам.
Данные опроса комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Введение единых учебников по базовым предметным курсам не противоречит принципу персонифицированного обучения. Такой подход не ограничивает возможности использования дополнительных источников информации, однако позволяет обеспечить гарантированное получение основополагающих элементов научного знания (в том числе – мировоззренческого характера) всеми учащимися. Что же касается более глубокого изучения отдельных предметов или тем, то, учитывая специфику медиапотребления современных школьников, актуальным является дальнейшее развитие и внедрение в учебный процесс интерактивных электронных образовательных ресурсов».
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «школьные учебники» в российских СМИ за год: зафиксировано более 21 тыс. сообщений. «Пик» упоминаемости приходится на август 2017 года (4,1 тыс. сообщений). СМИ сообщали, что Министерство образования создает единые базовую и углубленную линейки, сократив количество пособий до трех в каждой. Также глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что шесть регионов не смогли на 100% обеспечить школы учебниками: Кировская область (обеспечена на 98%), Амурская (98%), Челябинская (82%), Удмуртия (96%) Бурятия (92%) Дагестан (42%). Помимо этого сообщалось, что Ольга Васильева провела Всероссийское родительское собрание, на котором речь в том числе шла о школьных учебниках.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 сентября 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.
Источник: ВЦИОМ