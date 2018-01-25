ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на российско-украинской границе. Сейчас все автомобили колонны проходят необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области. Весь груз в полном объёме будет выгружается на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей.

Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов. Далее он будет распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам, в том числе объектам здравоохранения для нужд и лечения местного населения.