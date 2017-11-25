ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Семь станций обезжелезивания воды планируют запустить в эксплуатацию в Рузском городском округе до конца 2017 года.

«В этом году планируется запустить в эксплуатацию семь станций обезжелезивания. На сегодняшний момент ведутся работы по четырём объектам – Колюбакино, две станции в Дорохове и в деревне Мишинка», – сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он также отметил, что с 2015 года в округе построено пять станций обезжелезивания.

«В 2014 году обеспеченность жителей качественной питьевой водой составляла 39,4%, сейчас этот показатель достиг 80%. Довести его до 100% планируется к 2020 году», – подчёркивается в материале.