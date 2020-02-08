



Накануне произошло массовое столкновение между местными жителями Кордайского района Жамбылской области. В результате чего погибло 8 человек, которые были госпитализированы в больницу.Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил местным органам власти создать специальную комиссию для устранения последствий массовой драки и установления её обстоятельств.