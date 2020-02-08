08.02.2020, 10:06
8 человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
ИА «Ореанда-Новости». 8 человек погибли в результате массовой драки в Казахстане. 40 человек получили травмы.
Накануне произошло массовое столкновение между местными жителями Кордайского района Жамбылской области. В результате чего погибло 8 человек, которые были госпитализированы в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 47 правонарушителей, а также изъять 2 охотничьих ружья.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил местным органам власти создать специальную комиссию для устранения последствий массовой драки и установления её обстоятельств. Расследованием займётся генеральный прокурор Казахстана.
Накануне произошло массовое столкновение между местными жителями Кордайского района Жамбылской области. В результате чего погибло 8 человек, которые были госпитализированы в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 47 правонарушителей, а также изъять 2 охотничьих ружья.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил местным органам власти создать специальную комиссию для устранения последствий массовой драки и установления её обстоятельств. Расследованием займётся генеральный прокурор Казахстана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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