Водитель автомобиля не смог предоставить разрешительных документов на вывоз этого деликатеса. Сотрудники ФСБ задержали водителя для выяснения причин. Красную икру изъяли и поместили на хранение.Региональное управление ФСБ отмечает, что в посёлке Оссора ранее уже была изъята партия нелегальной икры - 5 тонн деликатеса было обнаружено в подвальном помещении магазина, торгующего продуктами. Эта задержанная партия уже вторая за последние две недели.Нерест у лососевых рыб на Камчатке начинается в мае. Во время сезона интенсивной ловли рыбы браконьеры заготавливают икру с дальнейшей её продажей на рынках Петропавловск-Камчатского и вывозом в российские регионы.