07.05.2019, 19:54
800 кг красной икры изъяли силовики на Камчатке
ИА "Ореанда-Новости" Управление ФСБ России по Камчатскому краю обнаружило 800 кг лососевой икры в салоне машины, принадлежащей аэропорту вблизи посёлка Оссора. Водитель автомобиля не смог предоставить разрешительных документов на вывоз этого деликатеса. Сотрудники ФСБ задержали водителя для выяснения причин. Красную икру изъяли и поместили на хранение. Исходя из рыночной цены на икру, стоимость изъятого деликатеса превышает 1,5 миллиона рублей.
Региональное управление ФСБ отмечает, что в посёлке Оссора ранее уже была изъята партия нелегальной икры - 5 тонн деликатеса было обнаружено в подвальном помещении магазина, торгующего продуктами. Эта задержанная партия уже вторая за последние две недели.
Нерест у лососевых рыб на Камчатке начинается в мае. Во время сезона интенсивной ловли рыбы браконьеры заготавливают икру с дальнейшей её продажей на рынках Петропавловск-Камчатского и вывозом в российские регионы.
Региональное управление ФСБ отмечает, что в посёлке Оссора ранее уже была изъята партия нелегальной икры - 5 тонн деликатеса было обнаружено в подвальном помещении магазина, торгующего продуктами. Эта задержанная партия уже вторая за последние две недели.
Нерест у лососевых рыб на Камчатке начинается в мае. Во время сезона интенсивной ловли рыбы браконьеры заготавливают икру с дальнейшей её продажей на рынках Петропавловск-Камчатского и вывозом в российские регионы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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