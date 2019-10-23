ИА "Ореанда-Новости" 23 октября 1937 года началась знаменитая полярная экспедиция ледокола под названием «Георгий Седов». Легендарный дрейф судна в арктических условиях продолжался восемьсот двенадцать дней.

Пароход ледокольного типа «Георгий Седов» был построен в Шотландии в 1908 году. Спустя восемь лет он перешёл в собственность Российской империи – его выкупило министерство торговли и промышленности России. Своё название ледокол получил в честь старшего лейтенанта флота и русского исследователя Арктики Георгия Седова. Летом 1937 года было принято решение отправить научный состав и экипаж ледокола в акваторию Карского моря и моря Лаптевых. Участники экспедиции практически приблизились к своему концу, когда «Георгия Седова» отправили выручать один корабль, застрявший во льдах. Помощь оказалась безрезультатной – ледокол «Георгий Седов» и пассажирские корабли «Садко» и «Малыгин» оказались закованными в арктические льды. Температура была настолько низкой, что пробитые водные каналы моментально замерзали. Было принято решение остаться зимовать.

Несмотря на ледяной плен, научная работа на ледоколе продолжалась. Однако, ни у кого из членов экипажа опыта зимовки не было. Отметим, что на ледоколе оставалось двести семнадцать человек. 3 апреля с помощью самолётов удалось эвакуировать двадцать два человека. После нескольких попыток летом 1938 года отбуксировать ледокол, было принято решение оставить его на зимовку во второй раз. Только 3 января 1940 года к дрейфующему ледоколу смог подойти другой ледокол «Иосиф Сталин», которому удалось вывести его на чистую воду. Дрейф ледокола «Георгий Седов» продолжался восемьсот двенадцать дней.

В феврале 1940 года ледокол удостоился награды ордена Ленина, а члены экипажа получили звание Героя Советского Союза.