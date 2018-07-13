Следователями в качестве вещественных доказательств были изъяты 8,5 миллиардов рублей и слиток золота. Ни Захарченко, ни его родственники не смогли дать вразумительного объяснение о появлении у них такой большой суммы денег.



ИА «Ореанда-Новости» . Следственный комитет Российской Федерации 12 июля заявил о завершении расследования по делу бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, которого осенью 2016 года задержали при получении взятки. В квартирах задержанного и его родственников была обнаружена значительная сумма денежных средств.Ни Захарченко, ни его родственники не смогли дать вразумительного объяснение о появлении у них такой большой суммы денег.

Бывшего сотрудника правоохранительных органов обвинили в получении взятки. В ходе расследования, сотрудники следственного комитета выяснили, что Захарченко и его соучастник, сотрудник Федеральной службы безопасности, с 2014 года регулярно получали взятки от бизнесмена, владельца ресторанного бизнеса, Меди Дусса.





Сейчас следственные органы продолжают расследование по другим эпизодам о получении взяток гражданином Захарченко. А денежные средства, которые ранее служили вещественным доказательством, поступили в казну государства. Также в доход государства перешёл полукилограммовый золотой слиток, конфискованный в ходе расследования. Все средства уже находятся на счету Казначейства Российской Федерации. От Захарченко в казну России поступили не только денежные средства, но 13 квартир, 4 автомобиля представительского класса и 14 парковочных мест.





Однако адвокат экс-полковника считает данное решение Никулинского районного суда неправомерным, рассчитывает его обжаловать и вернуть Дмитрию Захарченко и его семье изъятые миллиарды и всё конфискованное имущество. Защита настаивает на том, что следствию так и не удалось выяснить происхождение найденных при обыске денег, а после того, как денежные средства потеряли статус вещественных доказательств их должны были вернуть семье обвиняемого. Однако вместо этого прокуратура подала в Никулинский суд иск об обращении денежных средств Захарченко в пользу государства, как полученных из незаконных источников. Адвокат утверждает, что прокуратура всячески скрывала факт снятия с денег статуса вещественных доказательств, что противоречит закону. По словам адвоката, он намерен обратиться во все вышестоящие инстанции, даже в Европейский суд по правам человека, чтобы отменить решение Никулинского суда. Кстати, экс-полковник Дмитрий Захарченко вину, вменяемую ему, не признаёт.