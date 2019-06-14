ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос российских граждан об отношении к проведению чемпионата мира по футболу, который состоялся в России год тому назад.

90 % респондентов высказали мнение, что страна достойно организовала проведение турнира. 62 % опрошенных заявили, что этот опыт был полезен для России. 89 % россиян полагают, что с организацией чемпионата справились успешно.

В то же время 9 % участвующих в опросе считают, что спортивное мероприятие принесло стране больше вреда, чем пользы.

При проведении исследования также было выяснено, что в течение года значительно уменьшилась доля граждан, безразличных к футболу – с 57 до 51 %. Теперь около половины жителей страны так или иначе интересуются национальным чемпионатом. Среди игроков российского первенства наибольшей популярностью пользуются нападающий «Зенита» Артём Дзюба (21 %) и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (7 %).