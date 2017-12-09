ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный день борьбы с коррупцией провозглашён Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря с 2004 года.



Каждое из государств-участников Конвенции призвано в соответствии с принципами честности, ответственности и прозрачности разрабатывать и проводить политику по противодействию и предупреждению коррупции, повышать эффективность работы существующих институтов, антикоррупционных мер, а также развивать сотрудничество по борьбе с коррупцией на международном и региональном уровне.

Борьба с коррупцией одно из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета Российской Федерации.