ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АИЖК и Группа ВТБ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ24 путём выпуска ипотечных облигаций объёмом 48,2 млрд рублей в рамках программы "Фабрика ИЦБ". Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации - однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения.

Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых.

Сделка с Группой ВТБ - значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на "фабричные" ИЦБ, а общий объём эмиссии облигаций "Фабрики ИЦБ" превысил 100 млрд рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объёмы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК

Ирина Балкарова, управляющий директор АИЖК

Андрей Сучков, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: "Мы ожидаем, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и, в перспективе, будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надёжность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность".