АЛРОСА в феврале реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $541,9 млн
08.03.2018, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа АЛРОСА, крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в феврале и за два месяца 2018 года.
В феврале текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 541,9 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 532,8 млн долларов США, бриллиантов ? 9,1 млн долларов США.
С начала 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 1,046 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,032 млрд долларов США, бриллиантов - 14,6 млн долларов США.
"В феврале основные рынки торговли алмазами демонстрировали достаточно высокую активность. Гранильный сектор продолжает пополнять свои запасы. Поддержанию спроса на алмазную продукцию способствовали также хорошие продажи ювелирных изделий в Китае в преддверии Китайского Нового года. В январе?феврале наблюдался рост цен на бриллианты большинства размерных категорий", ? прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоёмов.
В феврале текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 541,9 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 532,8 млн долларов США, бриллиантов ? 9,1 млн долларов США.
С начала 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 1,046 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,032 млрд долларов США, бриллиантов - 14,6 млн долларов США.
"В феврале основные рынки торговли алмазами демонстрировали достаточно высокую активность. Гранильный сектор продолжает пополнять свои запасы. Поддержанию спроса на алмазную продукцию способствовали также хорошие продажи ювелирных изделий в Китае в преддверии Китайского Нового года. В январе?феврале наблюдался рост цен на бриллианты большинства размерных категорий", ? прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоёмов.
Источник: Республика Саха (Якутия)