АЛРОСА завершила плановый ремонт обогатительной фабрики Айхальского ГОКа
06.10.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА завершила планово-профилактический ремонт обогатительной фабрики N14 Айхальского ГОКа. На сегодняшний день эта фабрика – лидер по объемам переработки руды в составе подразделений АЛРОСА. На ремонтные работы в течение года было направлено более 500 млн рублей.
Основной комплекс ремонтных и профилактических мероприятий был проведен с июля по сентябрь, затраты компании на них составили 225 млн рублей. В работах участвовали специалисты ОФ N14 совместно с цехом ремонта горного технологического оборудования и подрядными организациями.
На одном из важнейших переделов фабрики - отделении тяжелосредной сепарации - произведена замена изношенного оборудования: двух насосов Warman для перекачки суспензии, двух двухстадиальных магнитных сепараторов, а также дозирующего вибрационного питателя для погрузки хвостов в автосамосвалы.
Помимо этого, был проведен капитальный ремонт одного из ленточных конвейеров для транспортировки продуктов грохочения, заменены два рентгенолюминесцентных сепаратора, еще шесть планируется заменить до конца года.
В схеме попутной добычи алмазов мелких классов смонтирован грохот фирмы Landsky (КНР) для проведения испытаний по эффективности грохочения. Совместно с представителями фирмы проведена настройка и запуск оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию.
Основной комплекс ремонтных и профилактических мероприятий был проведен с июля по сентябрь, затраты компании на них составили 225 млн рублей. В работах участвовали специалисты ОФ N14 совместно с цехом ремонта горного технологического оборудования и подрядными организациями.
На одном из важнейших переделов фабрики - отделении тяжелосредной сепарации - произведена замена изношенного оборудования: двух насосов Warman для перекачки суспензии, двух двухстадиальных магнитных сепараторов, а также дозирующего вибрационного питателя для погрузки хвостов в автосамосвалы.
Помимо этого, был проведен капитальный ремонт одного из ленточных конвейеров для транспортировки продуктов грохочения, заменены два рентгенолюминесцентных сепаратора, еще шесть планируется заменить до конца года.
В схеме попутной добычи алмазов мелких классов смонтирован грохот фирмы Landsky (КНР) для проведения испытаний по эффективности грохочения. Совместно с представителями фирмы проведена настройка и запуск оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию.
Источник: Алроса