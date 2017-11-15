АО "ОТЛК" заключило меморандум о взаимопонимании в области контейнерных перевозок с французской Forwardis
15.11.2017, 21:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стороны намерены развивать отношения в области организации и осуществления грузовых железнодорожных перевозок в контейнерах на маршруте Китай - Европа - Китай через железные дороги Казахстана, России и Республики Беларусь.
14 ноября в Париже состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" и французской компанией Forwardis (дочерняя организация SNCF). Подписи под документом поставили президент АО "ОТЛК" Алексей Гром и генеральный директор Forwardis Эдуард Лаверни (Edouard Laverny).
Стороны намерены сотрудничать в области развития услуг железнодорожного транзита между Европой и Китаем, предоставляя клиентам стабильное комплексное, регулярное и конкурентное обслуживание. Данное соглашение особенно актуально в рамках развития сотрудничества и партнёрских взаимоотношений между железными дорогами России и Франции и развития евроазиатских маршрутов в целом.
Согласно подписанному документу ОТЛК предоставляет сервис на колее 1520 мм на участке Достык - Брест. Компания Forwardis берёт на себя ответственность за транспортировку грузов железнодорожным транспортом по территории ЕС.
Сотрудничество предусматривает обмен актуальной информацией в области логистики перевозок внешнеторговых грузов, привлечение дополнительных грузопотоков на евразийском пространстве с использованием контейнерных поездов, а также ведение и разработку совместных маркетинговых мероприятий в рамках проекта.
14 ноября в Париже состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" и французской компанией Forwardis (дочерняя организация SNCF). Подписи под документом поставили президент АО "ОТЛК" Алексей Гром и генеральный директор Forwardis Эдуард Лаверни (Edouard Laverny).
Стороны намерены сотрудничать в области развития услуг железнодорожного транзита между Европой и Китаем, предоставляя клиентам стабильное комплексное, регулярное и конкурентное обслуживание. Данное соглашение особенно актуально в рамках развития сотрудничества и партнёрских взаимоотношений между железными дорогами России и Франции и развития евроазиатских маршрутов в целом.
Согласно подписанному документу ОТЛК предоставляет сервис на колее 1520 мм на участке Достык - Брест. Компания Forwardis берёт на себя ответственность за транспортировку грузов железнодорожным транспортом по территории ЕС.
Сотрудничество предусматривает обмен актуальной информацией в области логистики перевозок внешнеторговых грузов, привлечение дополнительных грузопотоков на евразийском пространстве с использованием контейнерных поездов, а также ведение и разработку совместных маркетинговых мероприятий в рамках проекта.
Источник: РЖД