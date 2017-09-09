ОРЕАНДА-НОВОСТИ В хозяйствах Дагестана продолжается уборка овощей, картофеля и плодовых культур.



Овощей убрано с площади 26,7 тыс. га. Валовой сбор при урожайности 347 центнеров с гектара составил почти 930 тыс. тонн. Причём за аналогичный период прошлого года было убрано 888 тыс. тонн. Лидируют хозяйства Дербентского (более 329,5 тыс. тонн) и Хасавюртовского (более 107,5 тыс. тонн) районов.



Картофеля по республике убрано с площади 9,8 тыс. га, при урожайности 205 ц/га валовой сбор составил почти 203 тыс. тонн. Лидируют хозяйства Хасавюртовского (более 28 тыс. тонн), Буйнакского (свыше 19 тыс. тонн), Дербентского (почти 17,8 тыс. тонн) и Хивского (свыше 17 тыс. тонн) районов.



Плодов убрано с площади 15,7 тыс. га. Валовой сбор при урожайности 83 ц/га превысил 130 тыс. тонн, что на 47 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Причем урожайность по сравнению с прошлым годом также выше на 14 центнеров. Лидерами по сбору плодов являются хозяйства Магарамкентского (36,8 тыс. тонн), Унцукульского (13,6 тыс. тонн) и Сулейман-Стальского (свыше 12 тыс. тонн) районов.