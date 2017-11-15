Аграрии Приморья собрали более 34 тыс. тонн риса
15.11.2017, 10:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморье завершается уборка риса. Высокую урожайность демонстрируют сельхозпроизводители Черниговского района – 33 центнера с гектара.
По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, план по уборке риса выполнен почти на 100%.
«Сельхозпроизводители убрали почти 13 тысяч гектаров риса, собрано более 34 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара», – сообщили специалисты.
Высокая урожайность отмечается в Черниговском районе – 33 центнера с гектара.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.
«В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрно-промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше. Рассчитываем, что и в следующем году Минсельхоз России поддержит ряд приоритетных сельхозпроектов», – акцентировал внимание врио Губернатора Приморья.
Отметим, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу – в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.
По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, план по уборке риса выполнен почти на 100%.
«Сельхозпроизводители убрали почти 13 тысяч гектаров риса, собрано более 34 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара», – сообщили специалисты.
Высокая урожайность отмечается в Черниговском районе – 33 центнера с гектара.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.
«В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрно-промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше. Рассчитываем, что и в следующем году Минсельхоз России поддержит ряд приоритетных сельхозпроектов», – акцентировал внимание врио Губернатора Приморья.
Отметим, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу – в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.
Источник: http://primorsky.ru/