ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 6 августа с.г. в Татарстане намолочено 4038,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 34,9 ц/га. Обмолочено 1157,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (74% от плана).

В настоящее время в хозяйствах республики продолжается уборка яровой пшеницы, ячменя, гречихи, сахарной свёклы и картофеля. Намолочено 572,7 тыс. тонн яровой пшеницы с площади 175,8 тыс. га (43%), 1405,2 тыс. тонн ячменя с площади 372,7 тыс. га (97%), 21,4 тыс. тонн гречихи с площади 15,3 тыс. га (28%). Накопано 253,2 тыс. тонн сахарной свёклы с площади 7,1 тыс. га (10%), 3,4 тыс. тонн картофеля с площади 0,1 тыс. га (2%).