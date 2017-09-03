ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ингушетии прошли различные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Самый многочисленный митинг против идеологии экстремизма и терроризма прошёл на площади перед домом культуры в Назрани с участием Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, Председателя Народного Собрания республики Зялимхана Евлоева, бывших членов НВФ, вернувшихся к мирной жизни, а также семей погибших от рук бандитов полицейских. Юнус-Бек Евкуров, обращаясь к участникам митинга, отметил, что жители Ингушетии не понаслышке знают о терроризме, они на себе испытали его ужасы, но решимость и стойкость народа смогли победить зло.

"Вчера мы открывали в Магасе школу на 1,5 тыс. мест, эти детишки, которые читали стихи и пели песни, они все наши родные. Если кто-то из них сойдёт с верного пути, виноваты в этом будут не темные силы, а общество. У них есть родители, тейп, братья, и перекладывать вину на кого-то – неправильно", - сказал руководитель субъекта.

Также он добавил, что на молодых людях лежит колоссальная ответственность не только за себя, но и за свою семью.

"Если тебя вырастили, воспитали, ты должен, повзрослев, помогать родителям, братьям и сёстрам. Твои родные близкие те, кто находится рядом, а не те лжепроповедники, которые находятся за границей" - обратился к молодёжи Глава региона.Также в ходе митинга Юнус-Бек Евкуров обозначил свою позицию относительно ситуации в Мьянме.

"Мы не поддерживаем любые злодеяния против человечества, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, тем более, когда это происходит не против отдельной личности, а целых народов. При этом я хочу предостеречь ребят, призывающих в Интернете к радикальным действиям, будьте осторожны в высказываниях. Если вы помните, то с таких же призывов в Интернете и начался отток молодых людей в Сирию. К чему это привело, мы все знаем. Ведь именно с момента публикаций эмоционально воздействующих фотографий в интернете о якобы зверствах режима Асада, убийствах мирных людей, начался вооруженный конфликт в Сирии. При этом мы никогда не оставались в стороне, помогали нашим братьям по вере, неоднократно отправляя им гуманитарную помощь, не политизируя и не занимаясь популизмом. В случае с ситуацией в Мьянме, при необходимости мы можем организовать сбор гуманитарной помощи, но самое главная помощь на сегодняшний день – это наши молитвы (дуа)", - сказал Ю.Евкуров.

Глава Ингушетии также отметил, что благодаря стойкости, мудрости, укреплению веры и молитвам наш народ вернулся на Родину из ссылки.

"Мы искренне соболезнуем и сочувствуем нашим братьям - мусульманам, страдающим от геноцида. Я призываю всех нас молиться за них", - отметил Глава республики.На мероприятие были приглашены и те, кто осознал свои ошибки, вернулся к мирной жизни благодаря поддержке властей.