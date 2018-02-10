Алданский район выбран участником пилотного проекта Якутии по переселению граждан
10.02.2018, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Алданский район будет участвовать в текущем году в пилотном проекте Якутии по переселению граждан из аварийного жилья. Проект даст старт новой федеральной программе, которая начнёт свою работу по поручению президента страны Владимира Путина на территории всей Российской Федерации с 2019 года.
Об этом в пятницу заявил заместитель председателя правительства региона Игорь Никифоров в ходе отчёта органов госвласти за 2017 года перед населением города Алдана.
"Алданский район однозначно примет участие в 2018 году в пилотном проекте по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. По республике район находится на первых местах по объёму ветхих домов, которые надо сносить и расселять", - сказал Игорь Никифоров, добавив, что города Якутск и Нерюнгри также имеют одни из самых крупных ветхих жилфондов в северном субъекте.
Вице-премьер констатировал, что Якутия успешно завершила республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 г., на 2013 – 2017 гг.". Программа признана самой масштабной по объёмам в России. Расселено порядка 30 тыс человек из более чем 11 тыс аварийного жилья площадью 490 тыс кв м. На реализацию программы направлено 30 млрд рублей.
За пять лет ликвидировано 40% аварийного жилищного фонда, Якутия продолжает оставаться регионом с самым большим в стране объёмом аварийного жилья, признанным таковым после 1 января 2012 года. Он составляет 1,3 млн кв м, это более 4 тыс жилых домов, где проживают 63,8 тыс якутян.
Как отметил Игорь Никифоров, в Алданском районе в рамках данной республиканской программы расселено 25 многоквартирных домов площадью 14,6 тыс кВ м. Расселён 751 человек, построено 12 многоквартирных домов. На данный момент в районе признаны аварийными 536 многоквартирных домов, согласно требованиям, после 1 января 2012 января.
Как напомнил в ходе отчёта зампред, Минстрой России поддержал инициативу главы республики Егора Борисова реализовать в Якутии в этом году пилотный проект по переселению с применением новых механизмов, которые будут с будущего года растиражированы на всю страну. С этой целью регион заложил в своём бюджете 500 млн рублей.
"Неделю назад был в Минстрое России, представил перечень фамилий специалистов, которые будут участвовать со стороны республики в рабочей группе. Со стороны Фонда ЖКХ тоже решили. В полном составе рабочая группа будет создана до конца февраля. В июле будут определены подходы, механизмы к реализации нашего пилотного проекта и новой федеральной программы. То есть мы официально получим документ, в котором будут определены условия, по которым до регионов будут доводиться средства из федерального бюджета", - сообщил Игорь Никифоров, отметив, что решающим критерием, исходя из которого будет определена нуждаемость, выступит социальная справедливость. По его словам, подходы к частному жилью и муниципальному будут разными.
Игорь Никифоров заметил, что федеральный центр в рамках реализованной программы давал Якутии на переселение квадрат в квадрат. В свою очередь республика, если видела, что семья подпадает под категорию нуждающихся, доплачивала из своего госбюджета на расширении квадратуры в новом жильё.
"Алдан был самым передовым по той адресной программе и у него одни из самых больших объёмов аварийного жилфонда. Критериями к выбору районов проекта 2018 года стали своевременное выполнение программы 2013–2017 годов, построенные объекты должны быть качественными, у улуса не должно быть задолженностей по платежам. Также должны быть уже готовые или завершающиеся в этом году многоквартирные дома. По всем параметрам Алдан подходит", - заключил Игорь Никифоров.
Вице-премьер выразил уверенность, что, начиная с этого года, район нарастит темпы ликвидации старого жилфонда и переселения людей в новое качественное жильё.
Добавим, что 9 ферваля на отчёте правительства в Алдане жители города задали целый ряд вопросов по данной теме.
Об этом в пятницу заявил заместитель председателя правительства региона Игорь Никифоров в ходе отчёта органов госвласти за 2017 года перед населением города Алдана.
"Алданский район однозначно примет участие в 2018 году в пилотном проекте по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. По республике район находится на первых местах по объёму ветхих домов, которые надо сносить и расселять", - сказал Игорь Никифоров, добавив, что города Якутск и Нерюнгри также имеют одни из самых крупных ветхих жилфондов в северном субъекте.
Вице-премьер констатировал, что Якутия успешно завершила республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 г., на 2013 – 2017 гг.". Программа признана самой масштабной по объёмам в России. Расселено порядка 30 тыс человек из более чем 11 тыс аварийного жилья площадью 490 тыс кв м. На реализацию программы направлено 30 млрд рублей.
За пять лет ликвидировано 40% аварийного жилищного фонда, Якутия продолжает оставаться регионом с самым большим в стране объёмом аварийного жилья, признанным таковым после 1 января 2012 года. Он составляет 1,3 млн кв м, это более 4 тыс жилых домов, где проживают 63,8 тыс якутян.
Как отметил Игорь Никифоров, в Алданском районе в рамках данной республиканской программы расселено 25 многоквартирных домов площадью 14,6 тыс кВ м. Расселён 751 человек, построено 12 многоквартирных домов. На данный момент в районе признаны аварийными 536 многоквартирных домов, согласно требованиям, после 1 января 2012 января.
Как напомнил в ходе отчёта зампред, Минстрой России поддержал инициативу главы республики Егора Борисова реализовать в Якутии в этом году пилотный проект по переселению с применением новых механизмов, которые будут с будущего года растиражированы на всю страну. С этой целью регион заложил в своём бюджете 500 млн рублей.
"Неделю назад был в Минстрое России, представил перечень фамилий специалистов, которые будут участвовать со стороны республики в рабочей группе. Со стороны Фонда ЖКХ тоже решили. В полном составе рабочая группа будет создана до конца февраля. В июле будут определены подходы, механизмы к реализации нашего пилотного проекта и новой федеральной программы. То есть мы официально получим документ, в котором будут определены условия, по которым до регионов будут доводиться средства из федерального бюджета", - сообщил Игорь Никифоров, отметив, что решающим критерием, исходя из которого будет определена нуждаемость, выступит социальная справедливость. По его словам, подходы к частному жилью и муниципальному будут разными.
Игорь Никифоров заметил, что федеральный центр в рамках реализованной программы давал Якутии на переселение квадрат в квадрат. В свою очередь республика, если видела, что семья подпадает под категорию нуждающихся, доплачивала из своего госбюджета на расширении квадратуры в новом жильё.
"Алдан был самым передовым по той адресной программе и у него одни из самых больших объёмов аварийного жилфонда. Критериями к выбору районов проекта 2018 года стали своевременное выполнение программы 2013–2017 годов, построенные объекты должны быть качественными, у улуса не должно быть задолженностей по платежам. Также должны быть уже готовые или завершающиеся в этом году многоквартирные дома. По всем параметрам Алдан подходит", - заключил Игорь Никифоров.
Вице-премьер выразил уверенность, что, начиная с этого года, район нарастит темпы ликвидации старого жилфонда и переселения людей в новое качественное жильё.
Добавим, что 9 ферваля на отчёте правительства в Алдане жители города задали целый ряд вопросов по данной теме.
Источник: Правительство Республики Саха (Якутия)