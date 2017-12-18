ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Следственном комитете Российской Федерации состоялась рабочая встреча Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина с Председателем Следственного комитета Республики Армения Агваном Овсепяном.

В ходе переговоров руководители ведомств затронули широкий перечень представляющих взаимный интерес вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе касающихся взаимодействия по конкретным уголовным делам.



Кроме того, стороны подробно обсудили перспективы и приоритетные направления совместной работы, проведение в предстоящем году мероприятий международного характера с участием представителей обоих ведомств.



Достигнут ряд договорённостей, направленных на развитие и укрепление сотрудничества Следственных комитетов.