14.04.2018, 21:01
Удар по Сирии: золотой день сирийских ПВО и возможные поставки С-300
Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант запаса Александр Горьков в интервью каналу "Россия-24" предложил внести 14 апреля 2018 года золотыми буквами в историю развития сирийских ПВО, а также советского ВПК. По его мнению, советская техника показала достаточно высокую и даже неожиданную эффективность, и "умные" (Д.Трамп) американские ракеты" нарвались на интеллект 1960-х годов. Как сообщалось ранее, сирийские ПВО перехватили около 70% выпущенных ракет.
После ударов, нанесённых коалицией во главе с США, российское военное руководство серьёзно рассматривает поставку Сирии комплексов С-300 (на фото). По словам Горькова, эти системы совершенно другого класса, их потенциал ещё не до конца реализован - С-300 является многоканальным комплексом и обладает более сильными пространственными характеристиками, чем техника предыдущих поколений. Бывший командующий зенитно-ракетных войск отметил, что если решение по поставкам данных комплексов будет принято, то сирийские ПВО, безусловно, будут серьёзно усилены. По его словам, чтобы прикрыть сирийскую столицу Дамаск, достаточно будет 3-4 комплекса С-300, для прикрытия других сирийских объектов нужно будет пропорциональное увеличение систем.
Горьков также выразил уверенность, что удары со стороны коалиции будут продолжаться, и новая морская группировка, которая направляется в Средиземное море во главе с авианосцем "Гарри Трумен", будет продолжать бомбардировки сирийских объектов: перед сирийскими правительственными силами и российским военным контингентом стоит серьёзная, но решаемая задача по отражению различных видов атак противника.
После ударов, нанесённых коалицией во главе с США, российское военное руководство серьёзно рассматривает поставку Сирии комплексов С-300 (на фото). По словам Горькова, эти системы совершенно другого класса, их потенциал ещё не до конца реализован - С-300 является многоканальным комплексом и обладает более сильными пространственными характеристиками, чем техника предыдущих поколений. Бывший командующий зенитно-ракетных войск отметил, что если решение по поставкам данных комплексов будет принято, то сирийские ПВО, безусловно, будут серьёзно усилены. По его словам, чтобы прикрыть сирийскую столицу Дамаск, достаточно будет 3-4 комплекса С-300, для прикрытия других сирийских объектов нужно будет пропорциональное увеличение систем.
Горьков также выразил уверенность, что удары со стороны коалиции будут продолжаться, и новая морская группировка, которая направляется в Средиземное море во главе с авианосцем "Гарри Трумен", будет продолжать бомбардировки сирийских объектов: перед сирийскими правительственными силами и российским военным контингентом стоит серьёзная, но решаемая задача по отражению различных видов атак противника.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"