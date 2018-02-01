ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 января министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил на Всероссийском агрономическом совещании.

«Сельское хозяйство остается одной из динамично растущих отраслей российской экономики. За период 2014-2016 годов аграрное производство выросло на 11%, а по итогам 2017 года рост составил порядка 3%», - сообщил Александр Ткачев.

Министр отметил высокие достижения аграрной отрасли в получении рекордных урожаев. В прошлом году впервые за всю историю было собрано 134 млн тонн зерна, пшеницы - почти 86 млн тонн. В разы вырос урожай сои, рапса. Впечатляющие темпы роста показывает производство тепличных овощей – на 34% за два последних года. Успешно реализуется Госпрограмма по развитию садоводства, в рамках которой за пять лет заложено 73 тыс. га садов, ежегодный рост составляет около 15 тыс. га.

Глава Минсельхоза России сообщил, что для сохранения набранных темпов и дальнейшего развития отрасли необходимо повышать эффективность мер по балансированию рынка и развитию инфраструктуры для аграриев.

Правительство запустило механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из внутренних регионов страны до экспортных портов. Причем речь идет не только о традиционных портах юга России, но и об экспортных воротах Балтики и Каспия, Дальнего Востока.

По словам министра, этот механизм существенно изменил ситуацию, особенно в условиях роста экспорта.

«По сравнению с прошлым сезоном Россия поставила на внешние рынки на 36% больше зерна и на 35% больше пшеницы. По прогнозу Международного совета по зерну, в этом сезоне Россия займет первое место в мире по поставкам пшеницы на внешние рынки», - сообщил Александр Ткачев.

Развитие экспорта позволит сохранить маржинальность сельского хозяйства в условиях насыщения внутреннего рынка.

«По итогам 2017 года доля прибыльных сельхозорганизаций составила 87%. Это наибольший показатель за последние 6 лет», - отметил министр.

Глава Минсельхоза затронул один из приоритетных вопросов аграрной отрасли – увеличение посевных площадей, возвращение в оборот неиспользуемых земель. В прошлом году впервые за 15 лет вся посевная площадь в России превысила планку в 80 млн га, в прогнозах на 2018 год – освоение еще почти 200 тыс. га площадей.

Для дальнейшего запуска земель в оборот Минсельхозом разработан целый ряд мер: возможность для начинающих фермеров получать землю в аренду без проведения торгов, повышение налоговой ставки на неиспользуемую землю. Тестируется и новый проект «эффективный гектар». В течение следующих 3 лет научное и экспертное сообщество совместно с агробизнесом в пилотных регионах будут отрабатывать принципы и детали нового подхода в управлении АПК, позволяющего избежать инфраструктурных и экономических «качелей» и получить максимальный доход с гектара.

С освоением посевных площадей тесно связано органическое земледелие, на которое министр сельского хозяйства обратил особое внимание. Правительство поддержало и внесло в Госдуму разработанный Минсельхозом России законопроект «О производстве органической продукции», который урегулирует все вопросы, касающиеся органического земледелия. Это позволит вернуть в оборот неиспользуемые земли, создать условия для развития органического земледелия, увеличить свою долю на мировом рынке органической продукции до 10-15% и получить дополнительные рынки сбыта.

Александр Ткачев обратил внимание на подготовку аграриев к посевной кампании. В этом году посевная площадь должна составить 80,4 млн га. Ожидается, что яровые культуры будут засеяны на площади 53,4 млн га, увеличатся площади посевов под сою, рапс, лен, ячмень и кормовые культуры. Министр призвал сельхозпредприятия следить за структурой севооборота, применяя сбалансированный подход к произведенной и переработанной продукции.

Министр отметил необходимость расширять посевные площади под масличные культуры: сою и рапс. Имеющиеся перерабатывающие мощности позволяют увеличить объем производства рапса на переработку в 2 – 3 раза. Соя и рапс востребованы на мировом рынке и могут стать конкурентоспособной и перспективной экспортной позицией России.

Нацеленность на максимально маржинальную нишу на мировых рынках, переориентация на получение максимальной эффективности и доходности, а также интенсивное развитие современных технологий требует значительных средств на технологическое перевооружение и модернизацию аграрного сектора.

Для этих целей существуют механизмы господдержки, в первую очередь льготное кредитование. В этом году на это направление выделено свыше 13 млрд рублей.

Благодаря господдержке и льготному кредитованию заметно растут объемы использования минеральных удобрений (на 33% за последние 4 года). Поддержка субсидиями позволяет сельхозпредприятиям увеличивать и модернизировать парк сельхозтехники.

Александр Ткачев отметил, что сельское хозяйство продолжает динамично развиваться, что позволяет давать оптимистичные прогнозы. По некоторым из них агропромышленный комплекс России может вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный в 1955 году. Россия уже сейчас входит в пятерку крупнейших мировых инвесторов в агросектор и производит продуктов питания на душу населения примерно в полтора раза больше, чем в среднем в мире.