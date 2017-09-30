ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс прибыл в Красноярск из Москвы. Накануне, 29 сентября, Президент России Владимир Путин принял отставку главы региона Виктора Толоконского и назначил Александра Усса руководителем территории.

В аэропорту Красноярска Александр Усс пообщался с журналистами. "Впереди у нас много разной, и в том числе непростой, работы. Поэтому я хотел бы обратиться к своим землякам с простым пожеланием – необходимо оставить старые противоречия и сплотиться для достижения высоких целей, которых Красноярский край достоин, чтобы доверие Президента России мы оправдали",- сказал исполняющий обязанности Губернатора края.

Александр Усс также уточнил, что в выходные проведёт ряд рабочих встреч. С первым заместителем Губернатора – руководителем Администрации Губернатора Красноярского края Сергеем Пономаренко глава региона планирует обсудить приоритеты в работе исполнительной власти, а с первым заместителем Губернатора – председателем Правительства Красноярского края Виктором Томенко руководитель территории планирует обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе завершение уборочной кампании.



"Наша стратегическая задача – сделать так чтобы край набрал настоящую высоту, избавился от крена в сторону некоторой провинциальности, у нас замечательные люди, необходимо вдохнуть жизнь в малые города и села", - подытожил Александр Усс.