10.04.2018, 23:34
Американская резолюция по Сирии заблокирована в Совбезе ООН
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия заблокировала проект резолюции, подготовленный США по Сирии. Согласно документа, предполагалось создание механизма, который бы взял на себя работу по расследованию возможных химических атак в этой стране. Известно, что позицию России поддержала Боливия. Отметим, что ещё один постоянный член Совета - Китай - воздержался.
Незадолго до голосования постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия заблокирует этот вариант резолюции. "Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев", - сказал Небензя.
"Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки", - подчеркнул постпред.
США предложили создать специальный независимый механизм для
Представляя проект, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что при составлении резолюции США "попытались учесть все предложения российской стороны, которые не компрометируют независимость, беспристрастность или профессионализм нового механизм расследования". Она, в свою очередь, призвала голосовать против российского проекта резолюции.
Через некоторое время российский проект резолюции был заблокирован во время голосования в Совбезе ООН.
Главное отличие подходов России и США заключается в роли Совбеза в определении виновных в химатаке. США предложили, что виновные должны быть названы в результате расследования. Москва настаивает на том, что результаты работы комиссии должен изучить Совбез ООН, он же должен назвать виновных.
Незадолго до голосования постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия заблокирует этот вариант резолюции. "Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев", - сказал Небензя.
"Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки", - подчеркнул постпред.
США предложили создать специальный независимый механизм для
Представляя проект, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что при составлении резолюции США "попытались учесть все предложения российской стороны, которые не компрометируют независимость, беспристрастность или профессионализм нового механизм расследования". Она, в свою очередь, призвала голосовать против российского проекта резолюции.
Через некоторое время российский проект резолюции был заблокирован во время голосования в Совбезе ООН.
Главное отличие подходов России и США заключается в роли Совбеза в определении виновных в химатаке. США предложили, что виновные должны быть названы в результате расследования. Москва настаивает на том, что результаты работы комиссии должен изучить Совбез ООН, он же должен назвать виновных.
Источник: Ореанда-Новости