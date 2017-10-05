Андрей Клычков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области
05.10.2017, 22:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области".
Текст Указа:
В связи с заявлением Губернатора Орловской области Потомского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию.
2. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Орловской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Текст Указа:
В связи с заявлением Губернатора Орловской области Потомского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию.
2. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Орловской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Источник: Президент России