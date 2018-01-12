Арендная плата за собственность не повысится в 2018 году в Подмосковье
12.01.2018, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Арендная плата за собственность не повысится в 2018 году в Подмосковье, правительство региона установило коэффициент-дефлятора, основанный на прогнозе показателей инфляции, системы цен и социально-экономического развития для определения арендной платы, в размере единицы, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
Как уточняется в сообщении, правительством Подмосковья принято Постановление «Об установлении коэффициента-дефлятора на 2018 год».
«По предложению Минмособлимущества правительством области коэффициент-дефлятора в 2018 году решено установить в размере единицы, несмотря на то, что в Российской Федерации прогнозируемый индекс потребительских цен в среднем за 2018 год составит 4%», – приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева в пресс-релизе.
Таким образом, для арендаторов областной собственности арендная плата в 2018 году не увеличится, отмечается в материале.
«Уже третий год подряд в Московской области арендная плата не изменяется. Это делается в целях повышения инвестиционной активности в регионе и уменьшения финансовой нагрузки на арендаторов областной собственности. Аналогичные меры поддержки арендаторов приняты на муниципальном уровне», – подчеркнул министр.
Коэффициент-дефлятора устанавливается ежегодно правительством Московской области на основании прогноза показателей инфляции, системы цен и социально-экономического развития для определения арендной платы в случаях, предусмотренных законодательством Московской области при аренде областного имущества, поясняется в сообщении.
Согласно статье 5 Закона Московской области № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области» арендная плата по договорам аренды, заключенным на срок более одного года, подлежит ежегодному изменению на размер коэффициента-дефлятора, учитывающего изменения рынка и прогнозируемые риски инфляции, говорится в пресс-релизе.
Как уточняется в сообщении, правительством Подмосковья принято Постановление «Об установлении коэффициента-дефлятора на 2018 год».
«По предложению Минмособлимущества правительством области коэффициент-дефлятора в 2018 году решено установить в размере единицы, несмотря на то, что в Российской Федерации прогнозируемый индекс потребительских цен в среднем за 2018 год составит 4%», – приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева в пресс-релизе.
Таким образом, для арендаторов областной собственности арендная плата в 2018 году не увеличится, отмечается в материале.
«Уже третий год подряд в Московской области арендная плата не изменяется. Это делается в целях повышения инвестиционной активности в регионе и уменьшения финансовой нагрузки на арендаторов областной собственности. Аналогичные меры поддержки арендаторов приняты на муниципальном уровне», – подчеркнул министр.
Коэффициент-дефлятора устанавливается ежегодно правительством Московской области на основании прогноза показателей инфляции, системы цен и социально-экономического развития для определения арендной платы в случаях, предусмотренных законодательством Московской области при аренде областного имущества, поясняется в сообщении.
Согласно статье 5 Закона Московской области № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области» арендная плата по договорам аренды, заключенным на срок более одного года, подлежит ежегодному изменению на размер коэффициента-дефлятора, учитывающего изменения рынка и прогнозируемые риски инфляции, говорится в пресс-релизе.
Источник: http://mosreg.ru/