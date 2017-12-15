Аркадий Дворкович совершил рабочий визит в Киргизию
15.12.2017, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Шестая российско-киргизская межрегиональная конференция; встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству; встречи с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и Премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым.
Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович в Бишкеке принял участие в шестой российско-киргизской межрегиональной конференции. Он выступил на пленарном заседании "Евразийская интеграция как основа развития российско-киргизских внешнеэкономических связей".
Вице-премьер выразил уверенность, что совместные усилия позволят продвинуть работу как на уровне двух стран, так и в рамках ЕАЭС. "Дальнейшее сотрудничество Киргизии с регионами России окажет мощный мультипликативный эффект. Не все вопросы можно решить в Москве и Бишкеке. Безусловно, здесь задаются рамки, приоритеты, принимаются политические решения, но для наиболее тесного сотрудничества должны быть горизонтальные связи между нашими регионами, бизнес-сообществами, университетами. И формат этой конференции очень удобен для этих целей и поможет дальнейшему развитию", – заявил в своём выступлении Аркадий Дворкович. Он пригласил представителей Киргизии принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года.
В рамках поездки состоялась встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству – Аркадия Дворковича и вице-премьер-министра Киргизской Республики Толкунбека Абдыгулова. Они обсудили взаимодействие в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, в том числе на уровне ЕАЭС, в сельском хозяйстве, сфере телекоммуникаций. По итогам встречи Аркадий Дворкович заявил, что ещё одним из приоритетных направлений должно стать сотрудничество в сфере цифровой экономики и новых технологий.
Сопредседатели обсудили подготовку к следующему заседанию межправительственной комиссии, которое планируется провести весной 2018 года.
Аркадий Дворкович также встретился с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и Премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым.
Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович в Бишкеке принял участие в шестой российско-киргизской межрегиональной конференции. Он выступил на пленарном заседании "Евразийская интеграция как основа развития российско-киргизских внешнеэкономических связей".
Вице-премьер выразил уверенность, что совместные усилия позволят продвинуть работу как на уровне двух стран, так и в рамках ЕАЭС. "Дальнейшее сотрудничество Киргизии с регионами России окажет мощный мультипликативный эффект. Не все вопросы можно решить в Москве и Бишкеке. Безусловно, здесь задаются рамки, приоритеты, принимаются политические решения, но для наиболее тесного сотрудничества должны быть горизонтальные связи между нашими регионами, бизнес-сообществами, университетами. И формат этой конференции очень удобен для этих целей и поможет дальнейшему развитию", – заявил в своём выступлении Аркадий Дворкович. Он пригласил представителей Киргизии принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года.
В рамках поездки состоялась встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству – Аркадия Дворковича и вице-премьер-министра Киргизской Республики Толкунбека Абдыгулова. Они обсудили взаимодействие в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, в том числе на уровне ЕАЭС, в сельском хозяйстве, сфере телекоммуникаций. По итогам встречи Аркадий Дворкович заявил, что ещё одним из приоритетных направлений должно стать сотрудничество в сфере цифровой экономики и новых технологий.
Сопредседатели обсудили подготовку к следующему заседанию межправительственной комиссии, которое планируется провести весной 2018 года.
Аркадий Дворкович также встретился с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и Премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым.
Источник: Правительство РФ